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Мичков Дмитрий Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Мичков Исаак Саввич

Мать: Мичкова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
13.04.1802

Сын: Мичков Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1804

Дочь: Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1806

Сын: Мичков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мичков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шаимова Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мичков Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Евдокия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1819
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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