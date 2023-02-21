Мичков Дмитрий Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Мичков Исаак Саввич
Мать: Мичкова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
13.04.1802
Сын: Мичков Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
?.06.1804
Дочь: Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
13.11.1806
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шаимова Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна
Крещение
28.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мичков Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1819