Мичкова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиМежду 1807 и 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Варвара Исааковна
Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич
Рождение ребёнка
20.04.1777
Дочь: Ирина Исааковна
Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Смирнова Марфа Исааковна
Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мичков Исаак Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1807 и 1815