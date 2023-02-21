Мичкова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Анна Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Между 1807 и 1815

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Варвара Исааковна

Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Мичков Дмитрий Исаакович

Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мичков Емельян Исаакович

Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич

Рождение ребёнка
20.04.1777

Дочь: Ирина Исааковна

Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Смирнова Марфа Исааковна

Отец ребёнка: Мичков Исаак Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Исаак Саввич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1807 и 1815
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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