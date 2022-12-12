Мичков Емельян Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичков Емельян Исаакович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Мичков Исаак Саввич

Мать: Мичкова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мичков Прокопий Емельянович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1804

Дочь: Параскева Емельяновна

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1810

Сын: Мичков Тихон Емельянович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1812

Сын: Мичков Михаил Емельянович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мичков Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мичков Игнатий Емельянович

Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Евдокия Арефьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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