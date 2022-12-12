Мичков Емельян Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Мичков Исаак Саввич
Мать: Мичкова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мичков Прокопий Емельянович
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
?.11.1804
Дочь: Параскева Емельяновна
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
21.06.1810
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
16.01.1812
Сын: Мичков Михаил Емельянович
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мичков Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мичков Игнатий Емельянович
Мать ребёнка: Мичкова Евдокия Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1833