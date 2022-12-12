Мичкова Евдокия Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Евдокия Арефьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Мичков Прокопий Емельянович

Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1804

Дочь: Параскева Емельяновна

Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1810

Сын: Мичков Тихон Емельянович

Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.01.1812

Сын: Мичков Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Мичков Андрей Емельянович

Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1814

Сын: Мичков Игнатий Емельянович

Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Емельян Исаакович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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