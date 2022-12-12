Мичкова Евдокия Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Мичков Прокопий Емельянович
Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович
Рождение ребёнка
?.11.1804
Дочь: Параскева Емельяновна
Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович
Рождение ребёнка
21.06.1810
Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович
Рождение ребёнка
16.01.1812
Сын: Мичков Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мичков Андрей Емельянович
Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Мичков Игнатий Емельянович
Отец ребёнка: Мичков Емельян Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно