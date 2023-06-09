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Мичков Михаил Емельянович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.01.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1812

Отец: Мичков Емельян Исаакович

Мать: Мичкова Евдокия Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
17.01.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мариамна Михайловна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Мичков Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Мичков Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марина Михайловна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мичкова Матрона Арефьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно