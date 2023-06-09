Мичков Михаил Емельянович
Место рождения
Дата рождения16.01.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1812
Крещение
17.01.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мариамна Михайловна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Михайловна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Мичкова Матрона Арефьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мичкова Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно