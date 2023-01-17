Мичкова Матрона Арефьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мариамна Михайловна
Отец ребёнка: Мичков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Мичков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Мичков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Мичков Михаил Емельянович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Мичков Михаил Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно