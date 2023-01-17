Мичкова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1802
Сын: Мичков Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович
Рождение ребёнка
?.06.1804
Дочь: Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1806
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шаимова Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Мичков Никифор Дмитриевич
Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно