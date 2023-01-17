Мичкова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичкова Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1802

Сын: Мичков Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1804

Дочь: Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.11.1806

Сын: Мичков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Сын: Мичков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шаимова Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Мичков Никифор Дмитриевич

Отец ребёнка: Мичков Дмитрий Исаакович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мичков Дмитрий Исаакович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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