Ковалев Григорий Захарович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
11.02.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ковалев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Ковалев Трофим Григорьевич
Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ковалев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно