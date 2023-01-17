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Ковалев Григорий Захарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Ковалев Захар Григорьевич

Мать: Ковалева Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1814

Жена: Ковалева Матрона Алексеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ковалев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ковалев Трофим Григорьевич

Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ковалев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Ковалева Матрона Алексеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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