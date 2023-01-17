Ковалев Захар Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти21.05.1804
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Пальгуев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кондюрина Анна Захаровна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Ковалев Григорий Захарович
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Манохина Елена Захаровна
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ковалев Алексей Захарович
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
?.06.1804
Сын: Потеряев Евсевий Захарович
Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.05.1804