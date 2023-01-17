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Ковалев Захар Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

21.05.1804

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Пальгуев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кондюрина Анна Захаровна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Ковалев Григорий Захарович

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Манохина Елена Захаровна

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ковалев Алексей Захарович

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1804

Сын: Потеряев Евсевий Захарович

Мать ребёнка: Ковалева Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Ксения Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
21.05.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
21.05.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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