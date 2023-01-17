Кондюрина (Потеряева) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина (Потеряева) Анна Захаровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

27.01.1841

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ковалев Захар Григорьевич

Мать: Ковалева Ксения Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1811

Муж: Кондюрин Денис Саввич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Варвара Денисовна

Отец ребёнка: Кондюрин Денис Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Васса Денисовна

Отец ребёнка: Кондюрин Денис Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Кондюрин Андрей Денисович

Отец ребёнка: Кондюрин Денис Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
27.01.1841
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
29.01.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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