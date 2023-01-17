Кондюрина (Потеряева) Анна Захаровна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти27.01.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
03.02.1811
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Варвара Денисовна
Отец ребёнка: Кондюрин Денис Саввич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Васса Денисовна
Отец ребёнка: Кондюрин Денис Саввич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кондюрин Андрей Денисович
Отец ребёнка: Кондюрин Денис Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1841
Причина смерти: От горячки
Похороны
29.01.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя