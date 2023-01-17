Кондюрин Андрей Денисович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кондюрин Денис Саввич
Мать: Кондюрина Анна Захаровна
Рождение ребёнка
10.08.1856
Сын: Кондюрин Каллиник Андреевич
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Никитична
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Кондюрина Анна Никитична
Рождение ребёнка
27.02.1880
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондюрина Дарья Ивановна
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондюрина Анна Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно