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Кондюрин Андрей Денисович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кондюрин Денис Саввич

Мать: Кондюрина Анна Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1856

Сын: Кондюрин Каллиник Андреевич

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Никитична

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Кондюрина Анна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.02.1880

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Дарья Ивановна

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондюрина Анна Никитична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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