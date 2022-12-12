Кондюрина Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиМежду 1859 и 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1856
Сын: Кондюрин Каллиник Андреевич
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Денисович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1859 и 1879