Кондюрина Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Анна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Между 1859 и 1879

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1856

Сын: Кондюрин Каллиник Андреевич

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Денисович

Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Андрей Денисович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1859 и 1879
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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