Кондюрина Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1880
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Место жительства
Неизвестно