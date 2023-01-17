Кондюрина Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондюрина Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1880

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Кондюрин Андрей Денисович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Андрей Денисович

Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники: | Родившему брат Яков и крестьянская девица Евдокия Михайлова Феодоровых
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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