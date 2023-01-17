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Климовских Алексей Козмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Климовских Козма Меркурьевич

Мать: Климовских Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Шутова Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Климовских Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Климовских Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ковалева Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Плешакова Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Климовских Матвей Алексеевич

Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Анастасия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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