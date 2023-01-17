Климовских Алексей Козмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Шутова Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Климовских Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Климовских Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ковалева Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Плешакова Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Климовских Матвей Алексеевич
Мать ребёнка: Климовских Анастасия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно