Климовских Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Анна Ивановна

Климовских Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1737

Дата смерти

17.02.1810

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Параскева Козминична

Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Климовских Алексей Козмич

Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Климовских Авксентий Козмич

Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич

Рождение ребёнка
20.02.1776

Сын: Климовских Никифор Козмич

Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Козма Меркурьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
17.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.02.1810
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close