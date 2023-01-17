Климовских Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти17.02.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Параскева Козминична
Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Климовских Алексей Козмич
Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Климовских Авксентий Козмич
Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич
Рождение ребёнка
20.02.1776
Сын: Климовских Никифор Козмич
Отец ребёнка: Климовских Козма Меркурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
17.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
17.02.1810