Климовских Тихон Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
24.05.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Климовских Дмитрий Тихонович
Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Тихоновна
Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Климовских Ефим Тихонович
Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Иулитта Тихоновна
Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна
Рождение ребёнка
1826
Сын: Климовских Василий Тихонович
Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Климовских Назар Тихонович
Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно