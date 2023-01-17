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Климовских Тихон Алексеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Климовских Алексей Козмич

Мать: Климовских Анастасия Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.05.1813

Жена: Климовских Устина Прохоровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
01.04.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Климовских Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Тихоновна

Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климовских Ефим Тихонович

Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Иулитта Тихоновна

Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Климовских Василий Тихонович

Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Климовских Назар Тихонович

Мать ребёнка: Климовских Устина Прохоровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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