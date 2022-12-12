Климовских (Старкова) Устина Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Старкова) Устина Прохоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Старков Прохор Онисимович

Мать: Старкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.05.1813

Муж: Климовских Тихон Алексеевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814

Сын: Климовских Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Дарья Тихоновна

Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Климовских Ефим Тихонович

Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Иулитта Тихоновна

Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Климовских Василий Тихонович

Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Климовских Назар Тихонович

Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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