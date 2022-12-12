Климовских (Старкова) Устина Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
24.05.1813
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1814
Сын: Климовских Дмитрий Тихонович
Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Дарья Тихоновна
Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Климовских Ефим Тихонович
Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Иулитта Тихоновна
Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Климовских Василий Тихонович
Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Климовских Назар Тихонович
Отец ребёнка: Климовских Тихон Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно