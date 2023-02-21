Старкова Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Евдокия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Старков Даниил Прохорович

Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Климовских Устина Прохоровна

Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1795

Сын: Старков Иммануил Прохорович

Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Варвара Прохоровна

Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.10.1799

Сын: Старков Логин Прохорович

Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Феврония Прохоровна

Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Прохор Онисимович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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