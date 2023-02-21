Старкова Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Старков Даниил Прохорович
Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Климовских Устина Прохоровна
Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Старков Иммануил Прохорович
Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Варвара Прохоровна
Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович
Рождение ребёнка
20.10.1799
Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Феврония Прохоровна
Отец ребёнка: Старков Прохор Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно