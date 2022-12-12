Старков Логин Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарков Логин Прохорович

Старков Логин Прохорович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

20.10.1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1799

Отец: Старков Прохор Онисимович

Мать: Старкова Евдокия Максимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.10.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Старкова Ефимия Саввична

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close