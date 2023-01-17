Старкова (Вахлина) Ефимия Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова (Вахлина) Ефимия Саввична

Старкова (Вахлина) Ефимия Саввична

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Вахлин Савва Васильевич

Мать: Вахлина Варвара Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Старков Логин Прохорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close