Климовских Ефим Тихонович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Климовских Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Климовских Михаил Ефимович
Мать ребёнка: Климовских Ефимия Максимовна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Климовских Алексей Ефимович
Мать ребёнка: Климовских Ефимия Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно