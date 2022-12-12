Черепанова (Чайкина) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Чайкин Иван Иванович
Крещение
02.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.10.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1818
Отец ребёнка: Черепанов Иван Корнильевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагия Ивановна
Отец ребёнка: Черепанов Иван Корнильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно