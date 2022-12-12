Черепанова (Чайкина) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепанова (Чайкина) Ефимия Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Чайкин Иван Иванович

Мать: Чайкина Степанида Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.07.1814
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
15.10.1816

Муж: Черепанов Иван Корнильевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1818

Сын: Плахин Федор Иванович

Отец ребёнка: Черепанов Иван Корнильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагия Ивановна

Отец ребёнка: Черепанов Иван Корнильевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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