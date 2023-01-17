Черепанов Иван Корнильевич
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
15.10.1816
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1818
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Пелагия Ивановна
Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно