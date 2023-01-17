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Черепанов Иван Корнильевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Плахин Корнилий Кириллович

Мать: Плахина Анна Ермолаевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.10.1816

Жена: Черепанова Ефимия Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.02.1818

Сын: Плахин Федор Иванович

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Пелагия Ивановна

Мать ребёнка: Черепанова Ефимия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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