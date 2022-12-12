Плахин Корнилий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плахин Корнилий Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Между 1808 и 1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1758 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1776

Дочь: Анна Корнильевна

Мать ребёнка: Плахина Анна Ермолаевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Черепанов Иван Корнильевич

Мать ребёнка: Плахина Анна Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плахина Анна Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1808 и 1810
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