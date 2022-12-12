Плахин Корнилий Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиМежду 1808 и 1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1776
Дочь: Анна Корнильевна
Мать ребёнка: Плахина Анна Ермолаевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Черепанов Иван Корнильевич
Мать ребёнка: Плахина Анна Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плахина Анна Ермолаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1808 и 1810