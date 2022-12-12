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Плахина Анна Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1776

Дочь: Анна Корнильевна

Отец ребёнка: Плахин Корнилий Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1797

Сын: Черепанов Иван Корнильевич

Отец ребёнка: Плахин Корнилий Кириллович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плахин Корнилий Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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