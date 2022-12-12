Плахина Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1776
Дочь: Анна Корнильевна
Отец ребёнка: Плахин Корнилий Кириллович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Черепанов Иван Корнильевич
Отец ребёнка: Плахин Корнилий Кириллович
Крещение
22.06.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно