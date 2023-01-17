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Чайкин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Чайкин Иван Иванович

Мать: Чайкина Степанида Аверкиевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.07.1812

Жена: Чайкина Ульяна Клементьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чайкин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чайкин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чайкин Моисей Дмитриевич

Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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