Чайкин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Чайкин Иван Иванович
Бракосочетание
03.07.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Чайкина Ульяна Клементьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно