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Чайкин Моисей Дмитриевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

03.04.1877

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Чайкин Дмитрий Иванович

Мать: Чайкина Ульяна Клементьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Феодосия Моисеевна

Мать ребёнка: Чайкина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Чайкин Петр Моисеевич

Мать ребёнка: Чайкина Агафия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайкина Агафия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
03.04.1877
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От горячки
Похороны
05.04.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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