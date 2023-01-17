Чайкин Моисей Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смерти03.04.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Феодосия Моисеевна
Мать ребёнка: Чайкина Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Чайкина Агафия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чайкина Агафия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1877
Причина смерти: От горячки
Похороны
05.04.1877
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя