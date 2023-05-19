Чайкина (Ипатова) Ульяна Клементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайкина (Ипатова) Ульяна Клементьевна

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1792

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Ипатов Климентий Терентьевич

Мать: Ипатова Евдокия Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.07.1812

Муж: Чайкин Дмитрий Иванович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821

Сын: Чайкин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Чайкин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Чайкин Моисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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