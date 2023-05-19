Чайкина (Ипатова) Ульяна Клементьевна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
03.07.1812
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Чайкин Дмитрий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858