Ипатова Евдокия Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти01.02.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Канова Екатерина Климентьевна
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Рождение ребёнка
Около 1788
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Чайкина Ульяна Клементьевна
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Екатерина Климентьевна
Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
01.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия неотпевана
Смерть
01.02.1807