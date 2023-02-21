Ипатова Евдокия Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатова Евдокия Назаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

01.02.1807

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Канова Екатерина Климентьевна

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Ипатов Иван Клементьевич

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Чайкина Ульяна Клементьевна

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Екатерина Климентьевна

Отец ребёнка: Ипатов Климентий Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатов Климентий Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
01.02.1807
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
За отступление от правоверия неотпевана
Смерть
01.02.1807
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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