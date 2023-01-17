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Ипатов Иван Клементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1822

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Ипатов Климентий Терентьевич

Мать: Ипатова Евдокия Назаровна

Крещение
14.05.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.02.1804

Жена: Волкова Домника Петровна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1822
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