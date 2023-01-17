Канова (Ипатова) Екатерина Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
30.01.1801
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1802
Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич
Рождение ребёнка
?.09.1804
Сын: Канов Андрей Никитич
Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Канов Петр Никитич
Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич
Рождение ребёнка
10.02.1810
Дочь: Анна Никитична
Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Канов Степан Никитич
Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дьякова Анна Никитична
Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно