Канова (Ипатова) Екатерина Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канова (Ипатова) Екатерина Климентьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Ипатов Климентий Терентьевич

Мать: Ипатова Евдокия Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1801

Муж: Канов Никита Стахиевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1802

Сын: Канов Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1804

Сын: Канов Андрей Никитич

Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1807

Сын: Канов Петр Никитич

Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1810

Дочь: Анна Никитична

Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1815

Сын: Канов Степан Никитич

Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дьякова Анна Никитична

Отец ребёнка: Канов Никита Стахиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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