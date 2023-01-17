Дьякова (Канова) Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьякова (Канова) Анна Никитична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Канов Никита Стахиевич

Мать: Канова Екатерина Климентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1836

Муж: Дьяков Макар Александрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дьяков Николай Макарович

Отец ребёнка: Дьяков Макар Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1843

Сын: Дьяков Георгий Макарович

Отец ребёнка: Дьяков Макар Александрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | священник Алексий Евдокимов Бердников
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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