Дьякова (Канова) Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
16.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Дьяков Макар Александрович
Рождение ребёнка
15.01.1843
Отец ребёнка: Дьяков Макар Александрович
Крещение
08.08.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | священник Алексий Евдокимов Бердников
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно