Дьяков Николай Макарович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дьяков Макар Александрович
Мать: Дьякова Анна Никитична
Крещение
10.07.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Александра Евдокимова Китаева
Бракосочетание
04.02.1860
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Лекарский ученик Меркурий Григорьев Фролов и Бухгалтер Камбарской Заводской Конторы Павел Иванов Козминых; по невесте: того ж Завода Служители: Арсений Ветошкин и Василий Ширшов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дьяков Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Дьякова Александра Авраамовна
Крещение
12.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно