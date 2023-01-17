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Дьяков Николай Макарович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дьяков Макар Александрович

Мать: Дьякова Анна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.07.1856
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница | Александра Евдокимова Китаева
Бракосочетание
04.02.1860

Жена: Дьякова Александра Авраамовна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Лекарский ученик Меркурий Григорьев Фролов и Бухгалтер Камбарской Заводской Конторы Павел Иванов Козминых; по невесте: того ж Завода Служители: Арсений Ветошкин и Василий Ширшов
Рождение ребёнка
1863

Сын: Дьяков Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Дьякова Александра Авраамовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.02.1875
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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