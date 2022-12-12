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Дьякова (Китаева) Александра Авраамовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Китаев Авраам Никитич

Мать: Китаева Татьяна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1860

Муж: Дьяков Николай Макарович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Лекарский ученик Меркурий Григорьев Фролов и Бухгалтер Камбарской Заводской Конторы Павел Иванов Козминых; по невесте: того ж Завода Служители: Арсений Ветошкин и Василий Ширшов
Рождение ребёнка
1863

Сын: Дьяков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Дьяков Николай Макарович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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