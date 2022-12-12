Дьякова (Китаева) Александра Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Китаев Авраам Никитич
Мать: Китаева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
04.02.1860
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: Лекарский ученик Меркурий Григорьев Фролов и Бухгалтер Камбарской Заводской Конторы Павел Иванов Козминых; по невесте: того ж Завода Служители: Арсений Ветошкин и Василий Ширшов
Рождение ребёнка
1863
Сын: Дьяков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Дьяков Николай Макарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно