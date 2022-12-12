Китаева (Колчина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Колчин Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дьякова Александра Авраамовна
Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич
Рождение ребёнка
27.06.1844
Дочь: Антонина Авраамовна
Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кондюрина Феодосия Авраамовна
Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич
Рождение ребёнка
13.12.1849
Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно