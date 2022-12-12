Китаева (Колчина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Колчина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Колчин Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1840

Муж: Китаев Авраам Никитич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дьякова Александра Авраамовна

Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.06.1844

Дочь: Антонина Авраамовна

Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кондюрина Феодосия Авраамовна

Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1849

Сын: Китаев Иван Авраамович

Отец ребёнка: Китаев Авраам Никитич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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