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Китаев Авраам Никитич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.10.1819

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1819

Отец: Китаев Никита Константинович

Мать: Китаева Анна Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Не крещен
Крещение
15.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.02.1840

Жена: Китаева Татьяна Ивановна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Дьякова Александра Авраамовна

Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
10.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1844

Дочь: Антонина Авраамовна

Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кондюрина Феодосия Авраамовна

Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.12.1849

Сын: Китаев Иван Авраамович

Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1852
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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