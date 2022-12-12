Китаев Авраам Никитич
Место рождения
Дата рождения?.10.1819
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1819
Не крещен
Крещение
15.02.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.02.1840
Жена: Китаева Татьяна Ивановна
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Дьякова Александра Авраамовна
Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна
Крещение
10.03.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.06.1844
Дочь: Антонина Авраамовна
Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кондюрина Феодосия Авраамовна
Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1849
Мать ребёнка: Китаева Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1852