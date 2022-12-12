Китаев Иван Авраамович
Место рождения
Дата рождения13.12.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.12.1849
Отец: Китаев Авраам Никитич
Мать: Китаева Татьяна Ивановна
Крещение
22.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Казанскаго мещанина Григория Феоктистова Смирнова жена Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1882
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Китаева Пелагия Лукинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно