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Китаев Иван Авраамович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.12.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1849

Отец: Китаев Авраам Никитич

Мать: Китаева Татьяна Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
22.12.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Казанскаго мещанина Григория Феоктистова Смирнова жена Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1882

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Китаева Пелагия Лукинична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Пелагия Лукинична

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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