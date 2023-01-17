Кондюрина (Китаева) Феодосия Авраамовна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Китаев Авраам Никитич
Мать: Китаева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
25.01.1871
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель по невесте | Аполлон Яковлев Киприанов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно