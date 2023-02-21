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Колчин Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1840 и 1848

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Савастьянова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Мыльники, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Китаева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Зайцова Павла Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин починка Мыльникова
Место жительства
Неизвестно
Мыльники, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1840 и 1848
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