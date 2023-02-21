Колчин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1840 и 1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Савастьянова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Китаева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Зайцова Павла Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестова Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин починка Мыльникова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1840 и 1848