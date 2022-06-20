Зайцова (Колчина) Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Колчин Иван Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1845
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
02.06.1854
Дочь: (Зайцова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Зайцов Андрей Герасимович
Смерть
Неизвестно