Зайцова (Колчина) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцова (Колчина) Павла Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Колчин Иван Иванович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Зайцов Андрей Герасимович

Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
02.06.1854

Дочь: (Зайцова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Зайцов Андрей Герасимович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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