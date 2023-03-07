Зайцов Андрей Герасимович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Зайцов Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1845
Жена: Зайцова Павла Ивановна
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
02.06.1854
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Зайцова Павла Ивановна
Крещение
05.10.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
18.11.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно