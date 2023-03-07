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Зайцов Андрей Герасимович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Зайцов Герасим

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Зайцова Павла Ивановна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
02.06.1854

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Зайцова Павла Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
05.10.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
18.11.1855
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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