Зайцов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Зайцев Алексей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Зайцов Андрей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Судокова Марфа Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно