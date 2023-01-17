Зайцов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцов Герасим

Зайцов Герасим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Зайцев Алексей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Зайцов Андрей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Судокова Марфа Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close