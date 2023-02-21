Судокова (Зайцова) Марфа Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судокова (Зайцова) Марфа Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Зайцов Герасим

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1845

Муж: Судоков Михаил Иванович

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
03.10.1854

Сын: Судоков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Судоков Михаил Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1855

Дочь: Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Судоков Михаил Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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