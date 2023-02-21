Судокова (Зайцова) Марфа Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Зайцов Герасим
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Рождение ребёнка
03.10.1854
Сын: Судоков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Судоков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
13.11.1855
Дочь: Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Судоков Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно