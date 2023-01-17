Судоков Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.10.1854
Дата смерти13.12.1854
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854
Крещение
05.10.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
13.12.1854
Причина смерти: От родимца
Похороны
15.12.1854
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя