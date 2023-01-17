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Судоков Григорий Михайлович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

03.10.1854

Дата смерти

13.12.1854

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854

Отец: Судоков Михаил Иванович

Мать: Судокова Марфа Герасимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
05.10.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
13.12.1854
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родимца
Похороны
15.12.1854
Сарапульская единоверческая Георгиевская церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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