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Судоков Михаил Иванович

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Судоков Иван

Мать: не указана

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
04.10.1844
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1845

Жена: Судокова Марфа Герасимовна

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Крещение
17.01.1847
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1854

Сын: Судоков Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Судокова Марфа Герасимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.11.1855

Дочь: Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: Судокова Марфа Герасимовна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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