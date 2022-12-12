Судоков Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Судоков Иван
Мать: не указана
Крещение
04.10.1844
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
12.02.1845
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Сарапульский мещанин Евфимий Семенов Зайцов
Крещение
17.01.1847
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.10.1854
Сын: Судоков Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Судокова Марфа Герасимовна
Рождение ребёнка
13.11.1855
Дочь: Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: Судокова Марфа Герасимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно