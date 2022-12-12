Шестова (Колчина) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестова (Колчина) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1839

Дочь: Александра Мартиновна

Отец ребёнка: Шестов Мартин Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.02.1839

Дочь: Матрона Мартиновна

Отец ребёнка: Шестов Мартин Иванович

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Крещение
09.08.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестов Мартин Иванович

Смерть
Неизвестно
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