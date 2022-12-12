Шестова (Колчина) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1839
Дочь: Александра Мартиновна
Отец ребёнка: Шестов Мартин Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1839
Дочь: Матрона Мартиновна
Отец ребёнка: Шестов Мартин Иванович
Крещение
09.08.1854
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно