Шестов Мартин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1839
Дочь: Александра Мартиновна
Мать ребёнка: Шестова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1839
Дочь: Матрона Мартиновна
Мать ребёнка: Шестова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шестова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно