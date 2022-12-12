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(Шестова) Александра Мартиновна

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Место рождения

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.02.1839

Дата смерти

10.07.1839

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1839

Отец: Шестов Мартин Иванович

Мать: Шестова Анна Ивановна

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
10.07.1839
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Причина смерти: От родимца
Похороны
12.07.1839
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
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