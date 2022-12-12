(Шестова) Александра Мартиновна
Место рождения
Дата рождения?.02.1839
Дата смерти10.07.1839
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1839
Отец: Шестов Мартин Иванович
Мать: Шестова Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.07.1839
Причина смерти: От родимца
Похороны
12.07.1839
Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя