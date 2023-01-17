Дьяков Макар Александрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиМежду 1843 и 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
16.02.1836
Жена: Дьякова Анна Никитична
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Крещение
12.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Дьякова Анна Никитична
Рождение ребёнка
15.01.1843
Мать ребёнка: Дьякова Анна Никитична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1843 и 1850