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Дьяков Макар Александрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Между 1843 и 1850

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Дьяков Александр Гавриилович

Мать: Дьякова Феодосия Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
16.02.1836

Жена: Дьякова Анна Никитична

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель мастеровый Макар Никифоров Климовских
Крещение
12.01.1837
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дьяков Николай Макарович

Мать ребёнка: Дьякова Анна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1843

Сын: Дьяков Георгий Макарович

Мать ребёнка: Дьякова Анна Никитична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1843 и 1850
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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