Дьяков Георгий Макарович
Место рождения
Дата рождения15.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1843
Отец: Дьяков Макар Александрович
Мать: Дьякова Анна Никитична
Крещение
17.01.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно